Devrim şehidi Kubilay ve arkadaşları Menemen’de anıldı

23 Aralık 2021 Perşembe, 15:12

İzmir’in Menemen ilçesinde 91 yıl önceki kanlı ayaklanmada Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki, bir kez daha binlerce yurttaşın katıldığı törenle anıldı.

Anma etkinlikleri saat 08.00’de “Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu” ile başladı. Yıldıztepe Şehitliği’nde düzenlenen törene ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutan Vekili Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Şehit Asteğmen Kubilay'ın aile fertleri ile çok sayıda yurttaş katıldı. Anma töreni saygın duruşu, askerlerin saygı atışı ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından Yıldıztepe Şehitliği’ndeki şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

“GÖZÜNÜ KIRPMADAN BEDENLERİNİ SİPER ETTİLER”

Anma töreninde konuşan Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, ruhları kararmış bir topluluk tarafından hunharca katledilen Kubilay ve arkadaşlarını şükranla, minnetle andıklarını belirterek, “Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları Cumhuriyetimize kast etme cüretini gösteren bu karanlık anlayışa gözünü kırpmadan, bedenlerini siper etmiştir” diye konuştu.

“BOYUNU VERDİ, BOYUN EĞMEDİ”

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Topçu Üsteğmen Selçuk Şen ise, “Devrim şehidi Kubilay, Cumhuriyet'i ve Atatürk'ü korumak için boynunu vermiş, fakat boyun eğmemiştir. Kahraman şehidimiz Kubilay bizim için birçok değerin simgesi, bir değerler bütünüdür. Kubilay olmak vatanseverliktir, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemektir. Kubilay olmak karanlıklar yerine aydınlığı, dogmalar yerine bilimselliği ve akılcılığı seçmektir" dedi.

BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşlarını anma programı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Menemen Şubesi tarafından düzenlenen “Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü” ile devam etti. İZBAN’ın Menemen istasyonu önünde toplanan katılımcılar, buradan Kubilay Anıtı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, CHP İzmir milletvekilleri ile belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKTIK”

Yürüyüşün ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 91 yıl önce menfur bir saldırı yaşandığını anımsattı.

O saldırının bugün herkesi buraya topladığını ifade eden Başkan Soyer, “Şunu çok iyi biliyoruz ki; 91 yıldır hiç bir zaman Cumhuriyete karşı saldırı bitmedi. Biz yine çok iyi biliyoruz ki; iyilik kötülüğü, doğru yanlışı, bilim cehaleti yener. Doğru ama belki de bu bilginin konforuyla rehavete kapıldığımız da oluyor. O nedenle mutlaka iyiliği çoğaltmalıyız. Mutlaka doğruyu çoğaltmalıyız. Mutlaka bilimi çoğaltmalıyız. Yani cehaletle mücadele edeceksek, Cumhuriyetin değerlerine saldıranlarla mücadele edeceksek çoğalmak mecburiyetindeyiz. Aramızdaki dayanışmayı artırmak, daha çok omuz omuza olmak mecburiyetindeyiz. Cumhuriyetin erdemlerini, Cumhuriyetin değerlerini yeni bir yüzyıla taşırken, birbirimize çok daha g& uuml;çlü bir biçimde sahip çıkmak zorundayız. Biz kazanacağız. Kazanmamızın tek yolu birbirimize sahip çıkmaktan geçiyor” dedi.

“VARLIK NEDENİMİZ CUMHURİYETİ YAŞATMAK”

Kubilay Anıtı’nda son bulan yürüyüşün ardından konuşan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, devrim şehidi Kubilay’ı anmaya gelenlere teşekkür ederek şunları söyledi: “Yıllardır kelimeler cam kırıkları gibi ağzımızda. Susuyoruz canımız yanıyor, konuşuyoruz kanıyoruz. Gericiliğe, yobazlığa, toplumu geriye götürmek isteyen kara cehalete, sadece tüfekleri ile karşı çıktılar. Yüreği vatan sevgisi ile doluydu. Karşısında bulunan dinci yobazların ise kinle. Yaraladılar, yere düştü, yakaladılar, başını kestiler. Bir daha bunların yaşanmaması için mücadele ediyoruz. ADD, Kubilayların uğruna can verdiği aydınlanma devrimini, o köklü Cumhuriyeti yaşatma azim ve kararlılığının vücut bulmuş halidir. Varlık nedenimiz budur.”

“BU TARİHİ ONLAR YAZAR”

CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney ise “Kubilay ve arkadaşları yobazca katledildiler. Ama bugüne kadar gelen olağanüstü bir iz bıraktılar. O kara tarih vatan hainliğinin, Cumhuriyet düşmanlığının, yobazlığın yazdığı bir tarih gibi görünse de aslında tam tersi. Bu tarihi Kubilay ve onunla birlikte canını hiçe sayanlar yazdı” diye konuştu.

Şehit Asteğmen Kubilay’ı anma etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl on beşincisi düzenlenen “Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu”na iki yüze yakın sporcu katıldı. Menemen Karaağaç Yolu - Yıldıztepe Şehitliği Kubilay Anıtı arasındaki 10 km’lik yarışın “Büyük Erkekler” kategorisinde Murat Emektar birinci, Hakan Çoban ikinci ve Ahmet Mutlu üçüncü oldu. Bu kategoride dereceye girenler madalyasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den aldı. “Büyük Kadınlar” kategorisinde yarışan Burcu Subatan yarışmayı birinci, Özlem Alıcı ikinci, Sümeyye Erol ise üçüncü olarak tamamladı. Şampiyonlara madalyalarını Ege Ordusu Komutan Vekili Tuğgeneral Kadircan Kottaş verdi. “Genç Erkekler” kategorisinde yarışan ve birinci olan Embiya Yazıcı, ikinci Erkan Taç ile ü& ccedil;üncü Azad Gövercin ise madalyalarını Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan’dan aldı. Yarışmayı “Genç Kadınlar” birincisi olarak tamamlayan Hatice Yıldırım, ikinci olarak tamamlayan Elif Poyraz ile üçüncü olarak tamamlayan Serra Sude Kökduman’a da madalyasını Şehit Asteğmen Kubilay'ın ailesinden Kemal Kubilay takdim etti.