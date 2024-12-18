Devrim şehidi Kubilay’ın anıtı onarıldı

Yayınlanma: 18.12.2024 - 17:02

Güncelleme: 18.12.2024 - 17:02

İzmir’in Menemen ilçesinde 23 Aralık 1930 tarihinde Cumhuriyet devrimlerine karşı çıkan gericiler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın Efeler’de yer alan anıtına kimliği belirsiz kişiler tarafından çirkin bir saldırı düzenlenmişti. Olayın ardından hızla harekete geçen Efeler Belediyesi, konuyla ilgili hukuki süreç başlatmıştı.

Anıtın onarılması için de vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan ekipler, özenle yürüttüğü faaliyetlerini tamamladı ve anıtı eski görünümüne kavuşturdu. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, “Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay anısına yaptırdığımız büste yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası ekiplerimiz hızlı bir şekilde anıtımızın onarımını gerçekleştirdi. Cumhuriyetimizin değerlerine yönelik gerçekleştirilen bu saldırının faillerine yönelik hukukî süreci derhal başlattık. Yalnızca Şehidimiz Mustafa Fehmi Kubilay'ın değil, Cumhuriyetimizin tüm değerlerini Efeler’imizde yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.