Devrim şehitleri “Adalet ve Demokrasi Arayışı“ adlı panel ile anıldı

Yayınlanma: 01.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.02.2025 - 09:34

Yazar Uğur Mumcu’nun katledildiği 24 Ocak ile 31 Ocak’ta öldürülen Hukukçu ve Siyasetçi Prof. Dr. Muammer Aksoy'un ölüm yıldönümlerini belirleyen 24 Ocak-31 Ocak günleri arasında düzenlenen 'Adalet ve Demokrasi Haftası' kapsamında Cumhuriyet aydınları anıldı. Atatürk Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubeleri, Aksoy’un katledilişinin 35. yıldönümü kapsamında Bayraklı Muammer Aksoy Parkı’nda bir anma töreni yaptı.

“ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE AKADEMİSİ OLMASI İÇİN KURDUK”

ADD Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, ADD ve CUMOK üyeleri ile yurttaşlar katıldığı anma töreni Aksoy’un büstüne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Muammer Aksoy ile ADD’yı kuran Altıntaş, “Laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne siyasal saldırıya karşı kurduk. ADD’yı Atatürkçü düşünce akademisi işlevi görecek bir dernek olarak kurduk. Yani Türkiye’nin her alandaki sorunlarını iç ve dış sorunlarına çözüm üretmek amacına yönelik bir akademi olması için kurduk” dedi.

KANAT: KATİLLER SIR DEĞİL

Basın açıklamasını okuyan ADD Balçova Şube Başkanı Cengiz Kanat da “Geçen 35 yılda gerçek katiller ve sahipleri her ne kadar bulunmamış ise de azmettiricilerin laik cumhuriyeti, Kemalizm’i ve tam bağımsız gerçekten demokratik idealini boğmak isteyen emperyalizm, tetikçilerin de kadim işbirlikçileri dinci faşist çeteler olduğun herkesin bildiği bir sır olarak orada duruyor” diye konuştu. Anmanın ardından devrim şehitlerinin isimleri tek tek okunarak “burada” diye bağırdı.

DEVRİM ŞEHİTLERİ ANILDI

Anma törenin ardından Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda ADD Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge temsilcisi Mehmet Şakir Örs ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakkı Uyar’ın katılımıyla “Adalet ve Demokrasi Arayışı” başlıklı bir panel düzenlendi. ADD Karşıyaka Şubesi Başkanı Feride Ufuk Yıldırım’ın moderatörlüğünde yapılan panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ahmet Gürel tarafından hazırlanan “Kubilay’dan Özbilgin’e Devrim Şehitleri” belgeselinin gösterildiği gecede müzik dinletisi yapıldı.

“SUİKASTLER KEMALİZME KARŞI”

Panelde ilk sözü lan DEÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakkı Uyar, tarihsel süreci anlattı. Gazeteci ve aydınların Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde başlayan modernleşmeyle birlikte başladığını ve Cumhuriyet’in ilanı sonrası başlayan Kemalizm modernleşmesiyle cinayetlerin durduğunu aktardı. 1948 yılında Sabahattin Ali’nin öldürülmesiyle birlikte yeniden aydınlara yönelik faili meçhul cinayetlerin arttığını aktaran Uyar, 1980 sonrası gazeteci ve aydınlara yönelik suikastların artmasının ikinci cumhuriyet dönemine geçiş için olduğunun altını çizdi. Uyar, ADD’nin de tam bu zamanlar Kemalist modernizmi korumak için kurulduğunu aktardı.

ÖRS: AYDINLAR TAKİBATA UĞRAMIŞTIR

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge temsilcisi Mehmet Şakir Örs de 1990’lı yıllarda karanlıkla aydınlanmanın, gericilikle çağdaşlığın mücadelesi yapıldığını ve emperyalizme, faşizme, gericiliğe karşı toplumsal ve siyasal mücadele olduğunu aktardı. Bu dönemde Atatürkçü düşüncesinin ADD adı altında örgütlenerek emperyalizmin hesaplarının bozduğunu ve gericiliğe, tarikatlara engel olduğunu aktaran Örs, “Başta Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu olmak üzere, birçok Cumhuriyet yazarının ve mensubunun saldırıya uğraması, elbette tesadüfi değildir. Yine birçok dönemde, Cumhuriyet gazetesi mensupları da içinde olmak üzere, çok sayıda gazeteci ve aydın takibata uğramıştır. Düşüncelerinden ve yazdıklarından dolayı, sıkıyönetimlerde, ceza ve tutukevlerinde çile çekmiştir. Yakın siyasal dönemler, basın ve düşün tarihimiz bunun örnekleri, öyküleri ile doludur” diye konuştu.

“GÜNDEM YORGUNUYUZ”

“Adaletsizlikler ve haksızlıklar karşısında ortak tepki verilmelidir” diye devam eden Mehmet Şakir Örs, “Siyasal ve toplumsal gündemin çok sık ve çabuk değiştiği bir ülkede yaşıyoruz. Bu güzel ülkenin yurttaşları olarak, hepimiz adeta bir ‘gündem vurgunu’ ve ‘gündem yorgunu’yuz. Bu olumsuz durum, bize dayatılanlara biat etme, yaşanan adaletsizlikleri ve haksızlıkları kabullenme sonucunu getirmemelidir. Eğer böyle olursa, karanlıktan yana olanlara yenik düşeriz. Tam tersine; adaletsizlikler ve haksızlıklar karşısında ortak ses vermeli ve ortak tepki göstermeliyiz. Günümüzde, başta eğitim alanında olmak üzere, toplumsal yaşamın her alanında Cumhuriyet değerlerini ve laikliği savunmalıyız. İzmir’in özel olarak pilot kent seçildiği ÇEDES benzeri projelere ve gerici uygulamalara karşı çıkmalıyız. Eğitimin gericileştirilmesine izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Altıntaş da ADD’nin kurulma aşamalarını ve Aksoy ile anılarını anlatırken sağlık sorunları nedeniyle panele katılamayan İzmir eski milletvekillerinden Kemal Anadol da telekonferans yoluyla Kemalizmin önemine değindi.