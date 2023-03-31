Devrimci Mahir Çayan ve arkadaşları anıldı
Kızıldere’de 30 Mart 1972’de katledilen devrimci hareketin liderlerinden Mahir Çayan ve 9 arkadaşı katledilişlerinin 50. yılında, gömütü başında Sol Genç, Sol Parti ve CHP Gençlik Kolları’nca anıldı.
Kızıldere’de katledilen devrimciler Mahir Çayan, Sabahattin Kurt, Nihat Yılmaz, Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Ertan Saruhan, Hüdai Arıkan, Ahmet Atasoy, Ömer Ayna ve Cihan Alptekin için Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’nda anma düzenlendi. Törende “On’lar burada halkının yanında” pankartı açılırken “Mahir’lerden Özenç’e, selam olsun Dev-Genç’e”, “Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş”, “Kızıldere son değil, mücadele sürüyor” sloganları atıldı. Mahir Çayan’ın gömütü başında konuşan Sol Genç’ten Evrim Öztürk, “Kurtuluşa kadar savaş şiarıyla yola çıkan On’ları sadece anmak için değil, mücadelelerini aynı devrimci ruhla sürdürdüğümüzü göstermek için buradayız” dedi.
CHP’LİLERDEN KARANFİL
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve MYK üyeleri, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Ankara milletvekilleri Yıldırım Kaya, Servet Ünsal ve beraberindekilerden oluşan heyet Çayan’ı gömütü başında andı. CHP’liler, Çayan’ın gömütüne kırmızı karanfiller bıraktı.
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