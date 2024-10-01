Devriye görevinde durdurulan otomobilden firari 2 hükümlü çıktı

Bursa'da devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde bulunan ve şüpheli hareketleri dikkat çeken 2 kişinin kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Devriye görevinde durdurulan otomobilden firari 2 hükümlü çıktı
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DHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 16:57

Devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, dün saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kayıhan Mahallesi İnönü Caddesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçtaki 2 kişinin yapılan üst aramasında, bir miktar uyuşturucunun yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Üzerlerinde kimlik olmadığını beyan eden 2 kişi, tutarsız bilgi verince detaylı inceleme yapıldı.

İncelemede, şüphelilerin 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Yalçın Çetin ile Mehmet Soyuşen olduğu belirlendi.

26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Yalçın Çetin ile 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Soyuşen, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #otomobil

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