Dezenfektan skandalında yeni gelişme: Bakan, topu TÜİK'e attı!

06 Kasım 2021 Cumartesi, 12:23

24 Şubat 2021 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında uygulanan tebliğde değişiklik yapılmıştı. Yapılan değişiklikle; “çok tehlikeli işler” arasında yer alan “dezenfektan üretimi”, “tehlikeli iş” olarak tanımlanmıştı. Bu değişiklik, işverenin işçi sağlığı ve iş güvenliğine için yaptığı harcamanın düşmesi olarak yorumlanmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde; “Bu değişikliğe neden ihtiyaç duyuldu, değişiklik kaç firmayı ilgilendiriyor, değişiklikle ne hedeflendi, bu değişiklik başvurusunu Nanoksia Biyoteknoloji mi yaptı?” sorusunu yöneltmişti.

Bakan Bilgin, Tanrıkulu’nun soru önergesine şu yanıtı verdi:

“İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıfları; faaliyetin yürütümünde, çalışan sağlığına olabilecek etkileri değerlendirilerek, Bakanlığımız tarafından oluşturulan komisyonca belirlenmektedir. Komisyon, faaliyet kodunun bir kısmına itiraz edilmesi ve bu tanımın diğer tanım içinden ayrılarak yeniden değerlendirilmesi kararı alınması halinde ilgili kod tanımı TÜİK’e gönderilmektedir. Tehlike Sınıfları Tebliği’nde kullanılan sınıflama metnine yeni bir tanım eklenmesi ya da mevcut tanımın değiştirilmesi Türkiye İstatistik Kurumu yetkisindedir.”



