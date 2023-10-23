Dezenformasyonla Mücadele Merkezi duyurdu: 'İSPARK'ın QR kod ile ödeme uygulaması bulunmamaktadır'

Yayınlanma: 23.10.2023 - 07:28

Güncelleme: 23.10.2023 - 08:04

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da park halindeki araçların üzerine bırakılan İSPARK logolu, 'Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız' yazılı etiketler sahtedir. İSPARK'ın böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Dolandırıcılık amaçlı bu etiketlerdeki QR kodunu okutan vatandaşlar, bir ödeme ekranına yönlendirilmektedir. Dolandırıcılar bu yöntemle, kredi kartı bilgilerinizi elde etmeye çalışmaktadır. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunuz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da birçok noktada park halindeki araçların üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSPARK logoları bulunan 'Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız' yazılı ve 24 saat içerisinde borcun ödenmesi gerektiğini belirten etiketler yapıştırıldı. QR kodu taratanlar ödeme sayfasına yönlendirilirken tuzağa düşenlerin kredi kartından para çekildiği öğrenildi.