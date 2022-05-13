DGS başvurusu ne zaman? DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS ücreti ne kadar?

13 Mayıs 2022 Cuma, 13:14

2022 Dikey Geçiş Sınavı için beklenen gün geldi. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci DGS'ye başvuru yapacak. Peki, DGS başvurusu ne zaman, DGS tarihi ne zaman? DGS başvurusu nereden yapılıyor?

Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuru tarihleri 13- 23 mayıs arası. DGS geç başvuru tarihi ise 31 Mayıs olacak.

2022 DGS ÜCRETİ NE KADAR?

2022 DGS ücreti açıklandı. Dikey Geçiş Sınavına girecek olan öğrencilerin başvuru için 190 lira ödemesi gerekiyor.

2022 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı tarihi açıklandı. 2022 DGS 3 Temmuz'da gerçekleşecek.

DGS BAŞVURALI NASIL YAPILIR?

DGS'ye başvurmak isteyenler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna ulaşabilirler. DGS başvurusu, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleşiriliyor.