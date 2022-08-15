DGS tercihleri başladı mı? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Önlisans öğreniminden 4 yıllık lisans öğrenimine geçmek isteyen öğrenciler, 11 Ağustos itibariyle DGS sonuçlarını öğrendi. Sınava katılım gösteren öğrenciler için bir sonraki maraton tercih süreci. Gözler DGS tercih sürecinde. Peki DGS tercih süreci başladı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulandı. ÖSYM DGS sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde açıkladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar 2022 DGS tercih döneminin başlamasını merakla bekliyor.
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. 2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak
DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
DGS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. 2021 yılında da sınav sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış tercihler ise 27 Ağustos - 07 Eylül arasında gerçekleşmişti.
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