DGS sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç sorgulama nasıl yapılır?
Önlisans öğreniminden 4 yıllık lisans öğrenimine geçmek isteyenler, DGS sınavı sonuçlarını heyecanla bekliyor. ÖSYM DGS ile alakalı gelişmeyi duyurdu. İşte, DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2022 DGS sonuçları...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez tarafından (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sona erdi. Adaylar, sonuçlarının ilan tarihini araştırmaya başladı. İşte ÖSYM'nin duyurduğu tarihe göre DGS'nin ayrıntıları...
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
DGS 2022 yılında 3 Temmuz’da yapıldı ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde sonuçlar, 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
TERCİHLERİN YAPILMASI
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
İlgili Haberler
- AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF yaz okulu sınav giriş tarihleri ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
- 2022 KPSS ne zaman? Hangi sınavların tarihi değişti? ÖSYM yeni sınav tarihlerini açıkladı!
- LGS 2.nakil sonuçları sorgulama... 2022 MEB, LGS 2.nakil sonuçları nasıl? LGS 3.nakil ne zaman?
-
Video Haberler
- 'Bay Kemal’in sözü var' diye seslendi
- Yıldız futbolcu kendinden geçti!
- 'Pandemi sürüyor, bakanlık seyrediyor'
- Düzce’de sağanak yağış
- Bu kadın kadın bir kahraman
- Kremlin'den açıklama geldi: Konuşacaklar mı?
- Şiddetli yağışlar sürüyor: Acil güvenlik uyarısı yapıldı
- 16 yaşındaki Beyza'yı katleden Selim Tekin öldü
- Kılıçdaroğlu, 'ayçiçek alım fiyatı' önerisini açıkladı
- Akbelen Ormanı'nda üçüncü kez keşif yapıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yedi aydır korunuyorlar
- 12 bin isim var...
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Motorine indirim geliyor
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi
- Ünlü ekonomistten kritik dolar kuru tahmini
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar