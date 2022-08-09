DGS sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç sorgulama nasıl yapılır?

09 Ağustos 2022 Salı, 16:28

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez tarafından (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sona erdi. Adaylar, sonuçlarının ilan tarihini araştırmaya başladı. İşte ÖSYM'nin duyurduğu tarihe göre DGS'nin ayrıntıları...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



DGS 2022 yılında 3 Temmuz’da yapıldı ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde sonuçlar, 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.



DGS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

TERCİHLERİN YAPILMASI

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.