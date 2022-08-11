DGS açıklandı mı? DGS sonuçları nasıl öğrenilir?
Önlisans öğreniminden 4 yıllık lisans öğrenimine geçmek isteyenler, DGS sınavı sonuçlarını heyecanla bekliyor. DGS açıklandı mı? DGS sonuçları nasıl öğrenilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulandı. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre DGS sonuçları 12 Ağustos Cuma günü adayların erişimine açılacaktı.
DGS AÇIKLANDI MI?
Adaylar, sınav sonuçlarını 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren öğrenebilecek.
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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