DHA'da üst düzey ayrılık: Paylaşımı dikkat çekti

Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdür Yardımcısı Ömer Erbil, kurumla yollarının ayrıldığını duyurdu. Erbil'in "Kurt kışı geçirir, yediği ayazı unutmazmış" paylaşımı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 16:24
DHA'da üst düzey ayrılık: Paylaşımı dikkat çekti
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DHA Genel Müdür Yardımcısı Ömer Erbil, bugün itibariyle ajanstaki görevinden ayrıldığını açıkladı. Erbil ayrılık haberini sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Erbil paylaşımında, "Bugün itibariyle DHA’daki görevimden ayrılmış bulunuyorum. Yeni ufuklara virabismillah diyorum. Her son bir yeni başlangıçtır" dedi.

Instagram hesabından ise "Kurt kışı geçirir, yediği ayazı unutmazmış" paylaşımında bulunması dikkat çekti.


Ömer Erbil DHA
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