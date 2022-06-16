DHA'da üst düzey ayrılık: Paylaşımı dikkat çekti

16 Haziran 2022 Perşembe, 16:24

DHA Genel Müdür Yardımcısı Ömer Erbil, bugün itibariyle ajanstaki görevinden ayrıldığını açıkladı. Erbil ayrılık haberini sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Erbil paylaşımında, "Bugün itibariyle DHA’daki görevimden ayrılmış bulunuyorum. Yeni ufuklara virabismillah diyorum. Her son bir yeni başlangıçtır" dedi.

Bugün itibariyle DHA’daki görevimden ayrılmış bulunuyorum. Yeni ufuklara virabismillah diyorum. Her son bir yeni başlangıçtır. — ömer erbil (@omererbil) June 16, 2022

Instagram hesabından ise "Kurt kışı geçirir, yediği ayazı unutmazmış" paylaşımında bulunması dikkat çekti.