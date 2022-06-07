Mauro Icardi'den ayrılık haberlerine tepki!

Fransa Ligi ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) oynayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kulübün kendisini satacağı yönünde çıkan haberlere sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 00:00
Mauro Icardi'den ayrılık haberlerine tepki!
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Paris Saint-Germain'de forma giyen Mauro Icardi, kulübün kendisini satacağı yönünde çıkan haberleri "saçmalık" olarak niteledi.

İtalyan medyası, Icardi'nin kariyerinde ilerleme kaydetmediğini ve PSG'nin Arjantinli yıldızı satacağını yazarken, Icardi bu haberlere, "Bu haberler, her yıl olduğu gibi saçmalık. Bir sezonda 30 gol attığımda da bu haberler çıkıyordu" diye cevap verdi.

Kariyerinin de yazıldığı gibi olmadığını söyleyen Icardi, "Kariyerimin bu saçmalıkta yazıldığı gibi olduğunu sanmıyorum. 29 yaşına kadar 200 gol attım ve iyi tanınıyorum" dedi.

29 yaşındaki futbolcu, son olarak kulüpteki geleceğine ilişkin kararını ise henüz vermediğini söyledi.


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