DHKP-C operasyonunda 13 gözaltı: Pınar Birkoç ile toplantı yaptıkları iddia edildi

Yayınlanma: 17.12.2024 - 11:42

Güncelleme: 17.12.2024 - 11:42

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DHKP-C'nin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Taceddin Erol Şahin isimli kişinin dijital materyalleri üzerinde inceleme yapıldı.

İncelemeler sonucunda 23 kişinin; Dev-Genç isimli yapılanmanın 55. Yıl etkinliklerine katıldıkları, bu etkinlikleri sosyal medyadan paylaştıkları ve 6 Şubat 2024'te Çağlayan Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını gerçekleştiren örgüt mensubu Pınar Birkoç ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğunun tespit edildiği iddia edildi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişinin tutuklu olduğu, bir kişinin ise hayatını kaybettiğinin belirlendiği, geri kalan 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik ise İstanbul'da 12, Ankara'da 6, İzmir'de 2 ve Bursa'da bir olmak üzere toplamda 21 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firar konumda oldukları belirtilen diğer 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.