DHMİ atamasında 'düşen Libya uçağı' ayrıntısı... Yavuzyılmaz: ‘Bu neyin ödülüdür? Çalışmayan kameraların mı? Gizlenen kanıtların mı?’

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Ankara’da düşen Libya jetine ilişkin iddialarının ardından, DHMİ’de görev süreleri uzatılan iki ismin atamasını gündeme taşıdı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, daha önce gündeme getirdiği “Libya uçağı” iddialarına ilişkin yeni bir gelişmeyi paylaştı. Yavuzyılmaz, bu defa Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yönetimine yapılan atamalara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, DHMİ Yönetim Kurulu üyeliklerine Fatih Çakmak ve Mustafa Akkaya’nın atandığını hatırlatan Yavuzyılmaz, bu isimlerin görev sürelerinin uzatılmasını eleştirdi.

Yavuzyılmaz, söz konusu kişilerin havalimanı güvenliği ve yönetim süreçlerinde sorumluluğu bulunduğunu belirterek, Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’nda yaşanan ve Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçağın düştüğü günle ilgili iddialarla birlikte bu atamaların sorgulanması gerektiğini ifade etti.

CHP’li vekil, daha önce yaptığı açıklamalarda, Libya uçağı ile aynı apronda bulunan bir İsrail jetine ilişkin kamera kayıtlarının bulunmadığını ve ilgili kameraların olay günü neden çalışmadığını yetkililere sormuştu.

'BU ATAMA NEYİN ÖDÜLÜ?’

Yavuzyılmaz yeni açıklamasında bu atamaları şöyle eleştirdi: “Tüm bu süreçlerde ihmal ve iştiraki olan DHMİ Genel Müdürlüğü yönetiminin; Genel Müdür yardımcılarından Fatih Çakmak ve Havalimanlarındaki güvenlikten sorumlu Mustafa Akkaya’nın adeta ödüllendirilerek; DHMİ yönetim kurulundaki görev sürelerinin 24 Nisan 2026’da Cumhurbaşkanı Kararı’yla uzatıldığını tespit ettik. Bu neyin ödülüdür? Çalışmayan kameraların mı? Gizlenen kanıtların mı?”

Deniz Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:

“Düşen Libya uçağı, şüpheli İsrail jeti ve kayıp kamera kayıtları!

23 Aralık 2025 tarihinde Ankara’da düşen, Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan jetin

Esenboğa Havalimanı’nda park halindeyken, aynı aprona (5 No’lu aprona) yönlendirilen İsrail jetiyle bir arada kaldığı 1 saat 41 dakikanın;

DHMİ tarafından kamerayla izlenmesi ve kaydedilmesi gerekiyordu.

Ancak 5 No’lu aprondaki bu iki uçağın park pozisyonlarını anlık olarak izlemesi ve kaydetmesi gereken DHMİ’ye ait kameraların, uçağın düştüğü gün çalışmadığını tespit ettik.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sesleniyorum!

Bu karanlık sürece ortak değilseniz, uçağın düştüğü gün, bu kameraların neden çalışmadığını derhal açıklarsınız.

Eğer olay günü, 5 No’lu aprondaki bu iki uçağın park pozisyonlarını gören DHMİ’ye ait kameraların çalıştığını iddia ediyorsanız;

Derhal söz konusu 1 saat 41 dakikalık videoyu yayınlarsınız!

İlla, bu iki uçağın aynı aprondaki park pozisyonunu gören, 1 saat 41 dakikalık, özel bir şirkete ait güvenlik kamerası görüntülerini biz mi yayınlayalım?

Ayrıca

Tüm bu süreçlerde ihmal ve iştiraki olan DHMİ Genel Müdürlüğü yönetiminin;

Genel Müdür yardımcılarından Fatih Çakmak ve Havalimanlarındaki güvenlikten sorumlu Mustafa Akkaya’nın adeta ödüllendirilerek;

DHMİ yönetim kurulundaki görev sürelerinin 24 Nisan 2026’da Cumhurbaşkanı Kararı’yla uzatıldığını tespit ettik.

Bu neyin ödülüdür? Çalışmayan kameraların mı? Gizlenen kanıtların mı?

Cumhurbaşkanı, Ulaştırma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanına kritik bir soru daha

Siz!

Normalde yabancı devlet yetkililerini taşıyan uçaklar ana apron olan ve VİP terminaline en yakın 1 No’lu aprona park ettirildiği halde;

Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan uçak 1 No’lu apron yerine 5 No’lu aprona park ettirilirken,

Ertesi gün, aynı aprona şüpheli bir İsrail jeti yönlendirilirken,

Libya uçağının mürettebatı oteldeyken, İsrail jeti içindekilerle birlikte 1 saat 41 dakika boyunca Libya uçağıyla baş başa bırakılırken,

Tüm bunlar olurken

Burayı gören kameraların çalışmadığını biliyordunuz, öyle değil mi?”