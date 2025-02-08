Dicle Nehri'ne atlayan kadının cansız bedeni bulundu!
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne atlayan 26 yaşındaki sağlık çalışanı S.N. adlı kadının cansız bedeni, ekipler tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde Cizre Köprüsü mevkiinde bir kadının Dicle Nehri'ne atladığı ihbarı üzerine, kurtarma ekipleri harekete geçti.
Edinilen bilgiye göre; sağlık çalışanı S.N.'yi (26) bulmak için bölgede çalışma başlatıldı. Şırnak AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek’in koordinasyonunda yapılan çalışmalara Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği, Diyarbakır Jandarma SAS Komando Ekibi, Diyarbakır AFAD Ekibi ve itfaiye ekipleri de destek verdi.
Arama kurtarma ekiplerinin bu sabah yaptığı çalışmalarda, S.N.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cansız bedeni otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
Etiketler: #cansız beden #Dicle Nehri #Kadın #Şırnak
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