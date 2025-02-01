Bursa'da şüpheli ölüm... Hobi bahçesinde cansız bedeni bulundu!

Mustafakemalpaşa ilçesinde ailesinin ulaşamadığı 65 yaşındaki Mehmet Küçük, kendisine ait hobi bahçesinde ölü bulundu. Küçük'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da şüpheli ölüm... Hobi bahçesinde cansız bedeni bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 12:43

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ovaazatlı Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde evinden ayrılan Mehmet Küçük'ün (65) geri dönmemesinden endişelenen ailesi, kendisine telefonla ulaşamadı. Hobi bahçesinde olduğunu düşünen eşi ile kızı, gittikleri bahçede Mehmet Küçük'ü hareketsiz buldu.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Küçük'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük'ün aile bireyleri sinir krizi geçirirken, cansız beden ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı, Mehmet Küçük'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Bursa #Hobi #bahçe #Ölüm

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