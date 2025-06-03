Dicle Üniversitesi öğrencisinin intiharı: Araştırma görevlisi görevden uzaklaştırıldı

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Nur Sena Düzgün (21), 27 Mayıs’ta Diyarbakır’daki Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Düzgün’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç öğrencinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi.

“AHMET MEZARIMA GELMESİN” NOTU BULUNDU

Olay yerinde bulunan intihar notunda, “Ahmet” isminin geçtiği ve bu kişinin aynı fakültede görevli araştırma görevlisi Ahmet P. olduğu iddia edildi. Notta şu ifadeler yer aldı:

“Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet’e. (...) Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. (...) Ve asıl mesele, Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın.”

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SERBEST BIRAKILDI, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayın ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ahmet P., sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Dicle Üniversitesi, hakkında idari soruşturma başlatıldığını ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır.”

YÖK DE DEVREYE GİRDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), olayla ilgili bağımsız bir soruşturma başlattı ve müfettiş görevlendirdi. Hem adli hem de idari süreçler devam ediyor.



