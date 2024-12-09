'Diddy' davasında adı geçiyordu... ABD’li rapçi Jay-Z, 13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanıyor

Yayınlanma: 09.12.2024 - 12:58

Güncelleme: 09.12.2024 - 13:02

ABD’de yüzlerce kişiye cinsel istismar ve saldırıda bulunmakla suçlanan ünlü rapçi Sean Combs, halk arasında "Diddy" olarak tanınıyor. Son gelişmelerle birlikte, "Jay-Z" olarak bilinen ünlü rapçi Shawn Carter’ın da adı, Combs ile ilgili cinsel saldırı suçlamalarına karıştı. Ekim ayında, Diddy’ye tecavüz suçlamasıyla dava açan bir mağdurun talebi üzerine Jay-Z de dava dosyasına sanık olarak dahil edildi.

TECAVÜZ İDDİALARI: 2000 YILI VE 13 YAŞINDAKİ MAĞDUR

Davacının avukatı Tony Buzbee tarafından Güney New York Bölge Mahkemesi’ne yapılan başvuruda yer alan iddialara göre, 2000 yılında bir müzik ödülleri töreni sonrası, limuzin şoförü tarafından ev partisine davet edilen mağdura, kendisini sersemleten bir içecek verildi. Kötü hissetmesi nedeniyle dinlenmek üzere bir oda bulan mağdur, burada Combs ve Carter’ın tecavüzüne uğradı. İddialara göre, olay sırasında 13 yaşında olan mağdura yönelik tecavüzlere odada bulunan kadın bir ünlü de tanıklık etti. Olayın ardından kendine gelen mağdur, evden kaçıp yakındaki bir benzin istasyonundan babasını arayarak yardım istedi.

JAY-Z İDDİALARI YALANLADI: "İĞRENÇ"

Jay-Z, hakkındaki cinsel saldırı iddialarını "iğrenç" olarak nitelendirerek yalanladı. Ünlü rapçi, söz konusu iddiaların, kendisinden para koparmayı amaçlayan bir "şantaj girişimi" olduğunu savundu. Jay-Z, "Reşit olmayan birine karşı böyle bir suç işleyen her kim olursa olsun hapse atılmalıdır, sizce de öyle değil mi?" diyerek, davacı avukatı Tony Buzbee’yi hedef aldı. Ayrıca, “Kalbim ve desteğim, gerçek kurbanların hayat hikayelerinin ucuz takım elbiseli bir tazminat avcısı tarafından çarpıtıldığını izlemek zorunda kalan dünyadaki gerçek kurbanlarla” ifadelerini kullandı.





DIDDY İDDİALARI REDDETTİ

Diddy’nin avukatları, tecavüz, cinsel saldırı ve suistimal iddialarını daha önce tamamen reddetmişti. Yapılan açıklamada, "Combs ve hukuk ekibinin gerçeklere ve yargı sürecinin adilliğine olan güveni tamdır. Mahkemede gerçekler galip gelecektir. Combs, yetişkin ya da reşit olmayan, erkek ya da kadın hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmamıştır" denilmişti.

DIDDY'NIN GÖZALTI DURUMU

Ünlü rapçi Sean Combs, 16 Eylül’den bu yana New York’taki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde tutuluyor.