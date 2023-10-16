Didim açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.
Durdurulan bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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