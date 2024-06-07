Didim Belediyesi duyurdu: Şezlong ve şemsiyeler ücretsiz
Didim Belediyesi halk plajlarındaki şezlong ve şemsiyelerin bu sezon ücretsiz olduğunu açıkladı.
Didim’in ilk kadın Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın talimatıyla, yeni bir uygulama başlatıldı.
Her yıl yaz döneminde Didim Belediyesi tarafından işletilen sahillerde, yurttaştan alınan şemsiye ve şezlong ücreti kaldırılarak ücretsiz hale getirildi.
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