Didim Belediyesi duyurdu: Şezlong ve şemsiyeler ücretsiz

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:14

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:21

Didim’in ilk kadın Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın talimatıyla, yeni bir uygulama başlatıldı.

Her yıl yaz döneminde Didim Belediyesi tarafından işletilen sahillerde, yurttaştan alınan şemsiye ve şezlong ücreti kaldırılarak ücretsiz hale getirildi.