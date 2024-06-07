Didim Belediyesi duyurdu: Şezlong ve şemsiyeler ücretsiz

Didim Belediyesi halk plajlarındaki şezlong ve şemsiyelerin bu sezon ücretsiz olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:14
Didim Belediyesi duyurdu: Şezlong ve şemsiyeler ücretsiz
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Didim’in ilk kadın Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın talimatıyla, yeni bir uygulama başlatıldı.

Her yıl yaz döneminde Didim Belediyesi tarafından işletilen sahillerde, yurttaştan alınan şemsiye ve şezlong ücreti kaldırılarak ücretsiz hale getirildi.


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