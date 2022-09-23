Didim Belediyesi kenti yeniliyor
Didim Belediyesi 7'den 70'e tüm Didimliler için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sevgi Parkı, mahalleli çocukların isteği üzerine yenilenirken, birçok mahallede yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın öncülüğünde Didim Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında başlatılan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sevgi Parkı, mahalleli çocukların isteği üzerine başkan Atabay'ın talimatı ile yenilendi.
Didim Belediyesi Fen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde park çevresinde yenileme ve mizanpaj çalışması gerçekleştirilirken parkta bulunan çocuk oyun alanı yenilendi. Modern bir görünüme kavuşan Sevgi Parkı, Didimli çocuklar ile vatandaşların hizmetine sunuldu.
YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR
Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yurttaşlardan gelen talep üzerine birçok farklı mahallesinde yol yapım ve yenileme çalışması başlattı.
Çalışmalar kapsamında Hisar, Efeler ve Altınkum Mahalleleri'nde sürdürülen yol yapım, yenileme, bakım ve kaldırım yapımı işlerinde sona gelindi. Yapımı tamamlanan ve yenilenen yollar, vatandaşların kullanımına sunuldu.
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