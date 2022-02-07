Didim Belediyesi sokak hayvanları için mama üretimine başlıyor

07 Şubat 2022 Pazartesi, 09:33

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay yeni projesini açıkladı.

İlçede bulunan pet shoplarda canlı hayvan satışı yapılmasını ve etkinliklerde havai fişek kullanılmasını yasaklayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, can dostlar için mama projesini duyurdu.

İlçede bulunan hayvan barınağında bir mama fabrikası kurmak için çalışmaların başlatıldığını duyuran Başkan Atabay, "Ortaklaşa bu dünyayı paylaştığımız can dostlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz var. Bizler de sokak canları için Didim Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Onların yemek ihtiyacını karşılamak için bir mama fabrikası kuruyoruz. Hem ihtiyacı olan belediyelere buradan yollayabileceğimiz hem de kendi ürettiğimiz mamalarımızı ilçemizdeki dostlarımıza ulaştıracağımız bir tesis olacak. Böylece yüzde 50'nin üzerinde bir tasarruf sağlanmış olacak ve bu tasarruftan gelen birikim kendi havuzumuza aktarılacak. Birikimlerimizi de başka ihtiyaçlarımızda rahatlıkla kullanabileceğiz. Bu tesis en kısa süre içerisinde kurulacak" dedi.