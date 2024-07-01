Didim – Bodrum deniz otobüsü seferleri başladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum-Turgutreis-Didim deniz otobüsü seferleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği Bodrum Turgutreis- Aydın Didim arası deniz otobüsü seferleri 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla ilk seferini yaptı.
Aydın Didim D-Marin yolcu iskelesinde yapılan törene CHP Lideri Özgür Özel’in yanı sıra milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençbay ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, partililer ve yurttaşlar katıldı. Konuşmalar ve kırmızı kurdelenin kesiminin ardından ilk sefer protokolün katılımıyla gerçekleşti.
Öte yandan Fethiye - Marmaris seferleri 2 Temmuz’da başlayacak.
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