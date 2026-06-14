Didim'de 16 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Yunan adalarına gitme hazırlığında oldukları belirlenen 16 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, Akköy Mahallesi Taşburun bölgesinde yürütülen faaliyet kapsamında Ş.K (51) ve K.H. (34) isimli 2 organizatör ile Filistin ve Mısır uyruklu 16 düzensiz göçmenin yerini belirledi. Kaçak göçmenlerin Yunan adalarına gitme hazırlığında oldukları tespit edildi. Göçmenler ve organizatörler yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. ve K.H. adlı organizatör şüphelisi mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi'nin Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)

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