Didim’de makilik alanda korkutan yangın! Müdahale başladı...

Aydın’ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında, makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangına müdahale çalışmalarında, 4 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı ve 11 arazöz görev alıyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale yürütüyor.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler artırılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.