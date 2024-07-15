'Didim Lavanta Festivali' sona erdi

Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:36

Güncelleme: 15.07.2024 - 09:36

Didim Belediyesi’ne ait Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı’nda gerçekleştirilen festival iki gün boyunca, ülkenin dört bir yanından yaklaşık 33 bin kişiyi ağırladı. Lavanta Festivali’nin son gününde Yağmur Akoğlu ve Grup Peekay sahne aldı.

Son gün etkinliklerine Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, Belediye Meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Festivalin sonunda Başkan Gençay, festivale katkı sunanlara teşekkür ederek çiçek ve anı heykeli takdim etti.