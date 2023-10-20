Diğer sanık hayatını kaybetti... Kuran'ın yırtılıp yakılmasında 10 ay hapis cezası

Yayınlanma: 20.10.2023 - 12:55

Güncelleme: 20.10.2023 - 13:12

Olay, 26 Eylül 2022’de meydana geldi. Bir kişi, Kuran'ı yırtıp ateşe verdi. Karşısındaki kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepki çekti.

Görüntülerde şüphelilerin İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretleri de yer aldı. Şikayetler sonrası İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kuran'ı yırtan kişinin B.Ç., görüntüyü çeken kişinin ise M.A.D. olduğu belirlendi. B.C.Ç. ve M.A.D., Çiğli'deki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri savcılıkta olayı hatırlamadıklarını savundu.

"TEK SUÇUM VİDEO ÇEKMEK"

Alkolün etkisiyle olayın gerçekleşmiş olabileceğini söyleyen şüpheliler, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemede de aynı ifadeyi veren şüpheliler, sosyal medyaya yükledikleri görüntüleri ise durumun farkına vardıktan sonra sildiklerini belirtti. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre sonra sanıklar tahliye edilirken, haklarında ‘basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Yargılama süresinde B.C.Ç. bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Dosyanın tek sanığı M.A.D.'nin yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmada savcı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, sosyal medyada yayılan görüntülerde B.C.Ç.'nin Kuran'ı yırttığını, M.A.D.'nin ise o anları görüntülediğini belirtti. İddia makamı, M.A.D.'nin ‘Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan M.A.D., “Tek yaptığım, rahmetli arkadaşımı videoya çekmekti. Sosyal medyadan paylaşacağını bilmiyordum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Sanığın savunmasının ardından karar açıklandı. M.A.D, yayın yoluyla halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan 1 yıl hapse çarptırıldı. Hakim, cezanın geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alarak, sanığa verilen bu cezayı da 10 aya indirip, hükmün açıklanmasının geri bıraktı. B.C.Ç.’nin davası ise düştü.