Amasya'da skandal: Kuran kursunda 'izinsiz pide yedikleri' için darbedildiler
Amasya’da bir Kuran kursunda 15-16 yaşındaki 20 öğrencinin resmi görevi olmayan kasap genç B.N.(21) ile belletmen T.D.(21) tarafından darbedildiği iddiası kurstaki bir öğrencinin hastane polisine anlatmasıyla ortaya çıktı. Amasya Valiliği konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatırken, B.N. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belletmen T.D.’nin ise kurstaki görevine son verildi.
Olay geçen salı günü akşamı Büyükağa Kuran kursunda yaşandı. Binaya akşam saatlerinden sonra dışarıdan pide getirildi. Öğrenciler pidelerden yedi. Kursa getirilen adaklık hayvanları kestiği ve kurumda resmi görevi bulunmadığı öğrenilen B.N. iddiaya göre 20 öğrenciyi yemekhanede toplayarak "pideleri idareden izinsiz yedikleri" gerekçesiyle fırça sapıyla darbetmeye başladı.
Darp olayına kursta belletmen olarak görev yapan T.D. de katıldı. Ertesi sabah kurstan bir öğrencinin hastaneye giderek vücudundaki morlukları gören doktora durumu anlatmasıyla olay gün yüzüne çıktı. Doktor durumu hastane polisine bildirdi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kurs yöneticileriyle iletişime geçen polis, 24 saat kayıt yapan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Darp olayının görülmesi üzerine B.N. gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belletmen T.D.’nin ise kurstaki görevine son verildiği öğrenildi. Konuyla ilgili Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez Büyükağa Kur’an Kursunda yatılı kalan öğrencilerimizin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak sorumlular hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konu valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir” denildi.
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