Dijital oyun platformlarında 'bant daraltma' tehdidi: Steam ve Epic Games gibi devleri kapsayan yeni taslak yolda!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı ve Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni yasa taslağı, dijital oyun dünyasında köklü değişiklikler öngörüyor. Taslak, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesini düzenlerken çevrimiçi oyun mağazalarını da doğrudan kapsayan yeni denetim ve yaptırımlar içeriyor. Düzenleme yasalaşırsa Türkiye’den günlük erişimi yüksek olan yabancı oyun platformları için Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek.

YÜZDE 90 BANT DARALTMA

Temsilci atamayan platformları ise kademeli yaptırımlar bekliyor: Önce 1 milyon TL ile 30 milyon TL arasında idari para cezası, ardından yüzde 50 ve yüzde 90’a varan bant daraltma.

Yüzde 90 bant daraltma, bir platforma erişimin fiilen kullanılamaz hale gelmesi anlamına geliyor. Taslakla birlikte mevzuata ilk kez “oyun sağlayıcı” ve “oyun dağıtıcı” kavramları giriyor. Oyunları üreten şirketler “oyun sağlayıcı”, bu oyunları kullanıcıya sunan Steam, Epic Games veya konsol mağazaları ise “oyun dağıtıcı” olarak tanımlanıyor. Bu ayrım, sorumluluğun büyük ölçüde dağıtıcı platformlara yüklenmesi anlamına geliyor. Yeni sisteme göre, yaş kriterlerine göre usulüne uygun şekilde derecelendirilmemiş hiçbir oyun, Türkiye’deki kullanıcılara sunulamayacak. Kurallara uymayan içerikler platformlardan kaldırılmak zorunda kalacak.

‘SANSÜR’ VE VERGİ DÜZENİ

Taslağın gerekçe bölümüne göre temsilci zorunluluğu; dijital oyun içeriklerinin daha sıkı denetlenmesi, çocukların “zararlı” görülen içeriklerden korunması ve adliidari süreçlerde doğrudan bir muhatap oluşturulması amacıyla getiriliyor. Hükümet, temsilcilik modeli sayesinde içerik kaldırma ve erişim engelleme kararlarının hızlandırılacağını, savcılık ve mahkemelerin veri taleplerinin daha kolay karşılanacağını savunuyor. Düzenlemenin bir diğer hedefi ise dijital oyun pazarından elde edilen gelirin daha yakından izlenmesi ve şirketlerin Türkiye’de vergi ve mali denetime daha doğrudan tabi kılınması.