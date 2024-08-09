‘Dijital platformlara hükmedemedikleri için kapatıyorlar’

Yayınlanma: 09.08.2024 - 17:53

Güncelleme: 09.08.2024 - 17:53

Yenilik Partisi’nden sosyal medya platformlarına erişim engeli getirilmesine yönelik açıklama yapıldı. Instagram’ın ardından TikTok’un da kapatılma ihtimalinin gündeme geldiği belirtilen açıklamada, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın “TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Yapılan paylaşımlar o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor” söylemleri anımsatıldı. Parti olarak kararları desteklemedikleri vurgulanan açıklamada, “Türkiye’yi 3 Kasım 2002 genel seçimlerinden bu tarafa yönetmekte olan siyasal İslamcı AKP iktidarı, dijital mecra platformlarına hükmedemediği ve yurttaşlarımız AKP’nin baskıcı söylem ve pratiklerine karşı seslerini, dijital mecra platformlarından duyurabildikleri için bu platformlardan derin bir rahatsızlık duymaktadır. Bu nedenle, BTK gibi kendisine tabii kıldığı devlet kurumlarını ve yargı erkini araçsallaştırarak dijital mecra platformlarını aşama aşama, gerçeklikle örtüşmeyen sebeplerle, devre dışı bırakmaya yeltenmektedir” denildi.