Dikili için festival vakti

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:10

Dikili Belediyesi, Ağustos ayını festivalle karşılıyor. 6-7 Ağustos Çandarlı Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’nde yurttaşlar etkinliklerle unutamayacağı bir hafta sonu geçirecek

Festivalde iki gün boyunca 13.00-15.00 saatleri arasında Dikili Belediyesi Çandarlı Ek Hizmet Binası yanında Savaş Tercan Tiyatrosu’nun tahta bacak, palyaço, kukla, tiyatral animasyon gösterimi, balon şişirme, yüz boyama etkinlikleri gerçekleşecek. Ayrıca aynı yerde 13.00-23.00 saatleri arasında Dikili Belediyesi Çini, Seramik, Yağcıbedir Halı Dokuma ve Islak Keçe sergileri açık olacak.

FESTİVALE ‘GRİPİN’ VE ‘AYDİLGE’ DAMGA VURACAK

Festivalin konserleri Çandarlı Orhan Hassoy Stadyumu’nda gerçekleşecek. 6 Ağustos Cumartesi akşamı Türk Pop Rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin hayranlarıyla buluşacak. Çandarlı Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali, 7 Ağustos Pazar akşamı popüler şarkılara imza atan Aydilge konseri ile son bulacak.

BAŞKAN KIRGÖZ: BU SEZON DOLU DOLU GEÇECEK

Dikili’de kültürden spora pek çok etkinliklere öncülük eden Belediye Başkanı Adil Kırgöz “Bu sezon hem spor hem kültür etkinlikleri açısından yoğun programlarımız olacak. 17-18-19 Ağustos Plaj Futbolu, 20-21 Ağustos Ayak Tenisi Ayak Tenisi ile birlikte 22-28 Ağustos tarihleri arasında 1. Dikili Kitap Günleri ve yine 30-31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Dikili’de Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali düzenleyeceğiz. 14-18 Eylül tarihlerinde U-19 Dünya Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak tüm dünyanın ilgi ve dikkatini Dikili'mize çekeceğiz. Kentimizde tüm vatandaşlarımız bu dönemi dolu dolu yaşayacaklar. İlk olarak Çandarlı Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’ni düzenliyoruz. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Çocuk etkinliklerimiz, sergilerimiz ve konserlerimiz ile festivalimizin güzel ve verimli geçeceğine inanıyorum. Antik dönem kaynaklarında eski adı Pitane olarak geçen Çandarlı’mıza herkesi bekliyoruz.” dedi