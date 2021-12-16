Dikili'de ihtiyaç sahiplerine zeytinyağı
İzmir Dikili Belediyesi kendi zeytinliklerden elde edilen bin 350 litre zeytinyağını ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.
Dikili Belediyesi, kendi arazilerindeki zeytin ağaçlarından topladığı mahsülleri zeytinyağına dönüştürürek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Bin 350 litre zeytinyağı dağıttıklarını belirten Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Dikili'miz zeytincilik açısından önemli potansiyele sahip. Belediyemize ait zeytinliklerden elde ettiğimiz mahsulü değerlendirip ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofrasına ulaştırıyoruz. Bu uygulamayı belediye tarihinde ilk kez gerçekleştiriyoruz. Son zamanlarda yaşanan pandemi dönemi ve ekonomik kriz ile birlikte vatandaşlarımızın alım gücünün zayıfladığı bugünlerde onlara destek olmak bizim en büyük görevimiz. 'Birlikte Dikili' anlayışımız ve sosyal projelerimiz ile hemşehrilerimizin kalbine dokunmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
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