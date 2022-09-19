Dikili’de zafer Ukrayna ve Letonya’nın
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Dikili’de düzenlenen FIVB 19 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası’nda kadınlarda Ukrayna, erkeklerde ise Letonya mutlu sona ulaştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Dikili Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) iş birliğiyle AXA Sigorta sponsorluğunda organize ettiği FIVB 19 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda Ukrayna, erkeklerde Letonya şampiyon oldu.
Dikili'de dört gün devam eden organizasyonda kadınlar final karşılaşmasında Ukraynalı Serdiuk-Romaniuk ikilisi, ABD'li Massey-Pater ikilisini 2-0 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Üçüncülüğü ise ABD'li Kubiak-Showalter'i 2-0 yenen Kanadalı Glagau-Sorra elde etti.
Erkekler final maçında Letonya'dan beyaz takım Fokerots-Auzinš ikilisi, yine Letonya'dan mavi takım Bulgacs O.-Teteris ikilisini 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Üçüncülüğü İtalya'dan Armellini-Acerbi ikilisini 2-0 mağlup eden Canet-Rotar ikilisinden oluşan Fransa elde etti.
Sporculara ödül ve madalyalarını TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Southwest Sports CEO'su Gürsel Yeşiltaş, AXA Sigorta Pazarlama ve Dijital Çözümler Direktörü Cemal Çırpılar, FIVB Teknik Delegesi Joep Van Iersel, FIVB Hakem Delegesi Jeffrey Brehaut verdi.
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