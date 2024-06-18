Dikkat çeken anket sonucu… CHP ilk sırada, erken seçim isteyenler çoğunlukta!

Yayınlanma: 18.06.2024 - 15:50

Güncelleme: 18.06.2024 - 15:50

ORC Araştırma Şirketi, Türkiye Genelinde yaptığı 'milletvekili seçimi' ile 'erken seçim' araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

10-14 Haziran tarihinde 5 bin 620 kişi ile yüz yüze yapılan ankette, katılımcılara "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" ve "Sizce erken seçim olmalı mı?" soruları yöneltildi.

'Sizce erken seçim olmalı mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 45.9'u 'evet' derken; hayır cevabını verenlerin oranı yüzde 39.1 oldu.

CHP İLK SIRADA

ORC'nin seçim anketinde CHP, 33.2 puan ilk sırada yer aldı.

AKP, 30.6 puan ile CHP'nin ardından ikinci sırada oldu.

MHP 10.9 puan ile üçüncü sırada yer alırken, DEM Parti'nin oy oranı 9.7 oldu.

Oyların partilere göre dağılımı şöyle şekillendi:

CHP: Yüzde 33.2

AKP: Yüzde 30.6

MHP: Yüzde 10.9

DEM Parti: Yüzde 9.7

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5.8

İYİ Parti: Yüzde 4.2

Zafer Partisi: Yüzde 3.2

Diğer: Yüzde 2.4