Dikkat çeken anket sonucu… CHP ilk sırada, erken seçim isteyenler çoğunlukta!
ORC Araştırma’nın "Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" anketine göre CHP, 33.2 puan ile ilk sırada yer aldı. Ankete göre CHP ile AKP arasında 2.6 puan fark oluştu. Katılımcılara yöneltilen "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 45,9 oldu.
ORC Araştırma Şirketi, Türkiye Genelinde yaptığı 'milletvekili seçimi' ile 'erken seçim' araştırmasının sonuçlarını yayınladı.
10-14 Haziran tarihinde 5 bin 620 kişi ile yüz yüze yapılan ankette, katılımcılara "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" ve "Sizce erken seçim olmalı mı?" soruları yöneltildi.
'Sizce erken seçim olmalı mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 45.9'u 'evet' derken; hayır cevabını verenlerin oranı yüzde 39.1 oldu.
CHP İLK SIRADA
ORC'nin seçim anketinde CHP, 33.2 puan ilk sırada yer aldı.
AKP, 30.6 puan ile CHP'nin ardından ikinci sırada oldu.
MHP 10.9 puan ile üçüncü sırada yer alırken, DEM Parti'nin oy oranı 9.7 oldu.
Oyların partilere göre dağılımı şöyle şekillendi:
CHP: Yüzde 33.2
AKP: Yüzde 30.6
MHP: Yüzde 10.9
DEM Parti: Yüzde 9.7
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5.8
İYİ Parti: Yüzde 4.2
Zafer Partisi: Yüzde 3.2
Diğer: Yüzde 2.4
SİYASİ EĞİLİMLER ARAŞTIRMASI— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) June 18, 2024
HAZİRAN 2024
"Bu Pazar Genel Seçim Olsa"
??CHP %33,2
??Ak Parti %30,6
??MHP %10,9
??DEM %9,7
"Sizce Erken Seçim Olmalı mı?"
•Evet %45,9
•Hayır %39,1
•Fikrim Yok %15,0
Araştırma 10-14 Haziran tarihinde 5620 kişi ile yüzyüze yapılmıştır. pic.twitter.com/DONRZxQoJR
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Beş kulüpten TFF'ye ret!
- MHP'den silahlı mesaj
- İçişleri'nden Turgut Altınok'a soruşturma
- Yeni programı ilk bölümde ne kadar izlendi?
- Hangi yolcular uçağa binemeyecek?
- 'Tayyip Bey'in kurmayları bunu hesaplıyor...'
- Gülbin Tosun'dan, YRP'nin esprisine tepki
- Bayram sonrası kritik bir döneme giriliyor
- Fitch, Türkiye için enflasyon beklentisini açıkladı
- Dolar TL neden yükselişe geçti?