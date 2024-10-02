Dikkat çeken anket sonucu: Yurttaş ‘muhalefet boşluğu var’ diyor!
Yapılan bir ankette Türkiye'de muhalefet boşluğu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 72, olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 23.1 olarak belirlendi.
Metropoll Araştırma tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye’de muhalefet boşluğu olduğunu düşününenlerin oranı yüzde 72 çıktı.
Muhalefet boşluğu olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 23.1 olarak belirlendi.
AKP’lilerin yüzde 65.8’i, CHP ve İYİ Partililerin yüzde 75’i, MHP’lilerin yüzde 72’si, DEM Partililerin yüzde 81.4’ü ülkede muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor.
CHP’lilerden yüzde 25’i muhalefet boşluğu olmadığını düşünüyor.
Bu oran AKP’de yüzde 26.2, MHP’lilerde yüzde 26, İYİ Partilerde yüzde 23.9, DEM Partilerde bu oran yüzde 14 olarak belirlendi.
Eylül araştırmasının en ilginç sorularından birisi. pic.twitter.com/Aw3eTmuJ8X— Ozer Sencar (@ozersencar1) October 1, 2024
Etiketler: #ANKET #muhalefet
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