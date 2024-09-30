Ali Babacan'a rakip! DEVA Partisi'nde genel başkanlığa aday olan Avukat Salih Efe: 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük'

Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:05

Güncelleme: 30.09.2024 - 10:05

DEVA Partisi Genel Başkan Adayı Avukat Salih Efe, partisinde yaşanan güven krizi ve liderlik sorunlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DEVA Partisi’nde aktif siyasete başladığını belirten Efe, özellikle Ali Babacan’a olan güveninin zamanla sarsıldığını ve bu durumun parti teşkilatlarında da büyük istifalara yol açtığını söyledi.

"BİAT KÜLTÜRÜNE KARŞIYIM, YANLIŞA DUR DEMEK İÇİN ADAYIM"

Avukat Salih Efe, parti içinde yaşanan krizlere sessiz kalınmasının kendisini genel başkanlık yarışına ittiğini vurguladı.

"Başka bir genel başkan adayının çıkmasını bekliyordum. Yanlışlara dur demesini bekledim. Ancak herkes izliyordu. Daha tecrübeli birisi çıksaydı belki ben aday olmazdım ama kimse adım atmadı" diyen Efe, uluslararası hukuk alanındaki tecrübesiyle bu yanlışlara karşı duracağını belirtti. Efe, biat kültürüne karşı olduğunu da açıkça ifade ederek, "Ben sadece Allah’a biat ederim. Yanlış yanlıştır, buna dur demek gerekir," dedi.

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VE ÇOĞULCULUK ELEŞTİRİSİ

Avukat Salih Efe, parti içinde çoğulculuk ve demokratik değerlerin yeterince uygulanmadığına dikkat çekti.

Çoğulculuğun çok önemli bir kavram olduğunu ifade eden Efe, farklı seslerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. "Biz DEVA Partisi olarak demokrasiyi, eşitliği ve adaleti savunuyoruz. Programımızda bunlar yazılı olsa da, parti içinde buna imkan tanınmıyor" dedi.

Parti içinde fikirlerin özgürce ifade edilmesi gerektiğini savunan Efe, DEVA Partisi’nde farklı seslere tahammül edilemediğini söyledi. "Bu büyük bir yanlışlık," diyen Efe, son yıllarda partide birçok kurucu üye, il ve ilçe başkanlarının istifa ettiğine dikkat çekti.

DEVA PARTİSİ'NİN ZOR DURUMU: "BİR İLÇE VE BİR BELDE İLE KALDIK"

Efe, DEVA Partisi’nin kuruluşundaki yüksek potansiyelinin hızla eridiğini ifade etti.

"Partimiz dört yıl önce yüzde 12 ile kurulmuştu, anketlerde yüzde 9-10 oranında destek gördük. Ancak bugün yüzde 0,35’e düşmüş durumdayız. Koca Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece bir ilçe ve bir beldemiz kaldı" diyen Efe, bu durumu DEVA Partisi içindeki liderlik ve yönetim zafiyeti olarak değerlendirdi.

"DEĞİŞİM İÇİN ADAYIM"

Salih Efe, DEVA Partisi’nde liderlik anlayışını değiştirmek ve partiyi yeniden ayağa kaldırmak için genel başkanlığa aday olduğunu belirtti.

Efe, “Halkımızın güvenini kazanmak ve partimizi yeniden güçlü bir noktaya taşımak için buradayım. Partinin çoğulculuk ve demokratik yapısını güçlendirmek, farklı seslere imkan tanımak, yanlışları düzeltmek için adayım” ifadelerini kullandı.