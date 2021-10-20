Dikkat çeken görüşme: Meral Akşener CHP Genel Merkezi'ne geldi

20 Ekim 2021 Çarşamba, 13:34

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere saat 11.20’de CHP Genel Merkezi’ne geldi.

Akşener’e ziyarette; İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın eşlik etti. İYİ Parti Heyetini, CHP Genel Merkezi önünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı karşıladı.

Akşener ile görüşmesinde, Kılıçdaroğlu’na ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek eşlik etti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından canlı yayında ortak açıklama yapıyor.

Açıklamada öne çıkan ifadeler şöyle:

Akşener: Partimiz adına bu çalışmayı diğer siyasi partilere takdim etmek üzere bir sistem oluşturduk. Bugün de CHP’ye bu çalışmayı takdim ettik. Hem de Sayın Kılıçdaroğlu ile istişarede bulunduk. Türkiye’ye dair çözümlerin oluşması açısından istişarenin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. İttifakın dört partisinin istişare kavramını tekrar Türkiye’nin gündemine getirmesi açısından memnunun. Ben yaptım oldu diyenlerin de istişare kavramını gündemlerine almaları gerektiğini düşünüyorum.

Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin pek çok gündemi var. Türkiye’nin daha dinamik bir yapıya ulaşması lazım bunun için de istişarede bulunduk. Karşılıklı biz de görüşlerimizi aktardık. Ayrıca 6 siyasi partinin çalışması var. Bu konuda arkadaşlar bilgi verdiler. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur.

Akşener: Osman Kavala sizin görüşünüze göre SOROS’cu. Soros’ta masaya kim oturdu. Sayın Kılıçdaroğlu ve ben değil. Büyükelçilerin böyle bir talepte bulunmasını doğru bulmuyoruz. Böyle taleplere yol açacak olayların yaşanmasını da doğru bulmuyoruz. Rahip Bronsun tipi olayların yaşanmasına engel olunmalıdır.

Kılıçdaroğlu: Bir ülkenin itibarı imza attığı sözleşmenin arkasında durmaktır. Türkiye’nin itibarının her sahada korunmasını isteriz. Türkiye bir hukuk ülkesiyle bu çerçevede hareket etmesi lazım. Türkiye’ye dışarıdan yapılacak hiçbir müdahaleyi doğru bulmayız. Ama dışarıdan müdahaleye kapı açacak bir yönetimi de kabul etmeyiz. Geldiğimiz nokta maalesef üzücü bir nokta.

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