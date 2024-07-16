Dikkat çeken kulis bilgisi: ‘AKP ötanazi düzenlemesini erteleyecek’

Yayınlanma: 16.07.2024 - 19:13

Güncelleme: 16.07.2024 - 19:13

Sokak hayvanlarına ötanaziyi içeren düzenlemeye tepkiler sürerken, kulislerde yeni bir iddia ortaya atıldı.

Serbestiyet’ten Hilal Köylü’nün haberine göre AKP, parti içindeki tepkiler üzerine düzenlemeyi bir sonraki yasama yılına erteleme kararı verdi.

Köylü “Düzenleme yarın Tarım Komisyonu’nda görüşülecek. ‘Genel kurula indirmeyiz, bu yasayı görüştürmeyiz’ diyen çok sayıda AK Partili var. Son kulis bilgisi bu yönde” ifadelerini kullandı.