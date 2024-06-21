Dikkat çeken kulis: Hakan Fidan bazı AKP'lilerin 'hoşuna gitmiyor'

Yayınlanma: 21.06.2024 - 10:38

Güncelleme: 21.06.2024 - 10:38

Uzun yıllar MİT Başkanı olarak görev yapan, şimdi de Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan’ın siyasetteki yükselişinden ‘rahatsız’ olan AKP'lilerin olduğu iddia edildi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü yazısında, "Dışişleri Bakanı olduktan sonra pek dikkat çekmeyen Fidan, son birkaç ayda kendi yönetim anlayışını bakanlığa yerleştirecek operasyonlar yaptı. Herkes değişimi, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı üzerinden okudu ama siyasi kulislerde, nisan ayındaki kararname ile yapılan operasyon daha çok dikkat çekti. Bakanlıkta kendi istihbarat birimini kuran Fidan’ın attığı adımları yakından izleyen AKP’liler olduğunu söyleyelim" dedi.

“SARAY EKİBİNİN HOŞUNA GİTMEDİ”

"Hakan Fidan’ın bakanlık bünyesinde istihbarat birimleri kurması ve kendi istihbarat alt yapısını oluşturması partide özellikle saray ekibinin pek hoşuna gitmedi" diyen Babacan, şunları kaydetti:

"Fidan’ın, dış politikanın dış istihbarattan bağımsız yürütülemeyeceğini savunarak, yeni dönem diplomasi anlayışında buna ihtiyaç olduğunu savunduğu biliniyor. Tabii bu, ‘kendi istihbarat birimini kurdu’ dedikodularına engel olmadı. Kulislerde, buna ihtiyaç olduğuna inanan AKP’lilerin olmasına karşın, Fidan’ın Erdoğan sonrası olasılıklar nedeniyle güçlenmesinden rahatsız olanlar bulunduğunu da söyleyelim."