Dikkat çeken seçim anketi: İşsiz seçmenin tercihi belli oldu!

ORC Araştırma, 20-22 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği son anket çalışmasıyla işsiz vatandaşların siyasi eğilimlerini mercek altına aldı.

"Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, işsiz ve diplomalı işsiz seçmen grubunda CHP’nin liderliğini koruduğunu gösterdi.

GENEL İŞSİZ SEÇMEN GRUBUNDA CHP BİRİNCİ SIRADA

26 ilde toplam 1540 işsiz seçmen ile yapılan görüşmeler neticesinde, ana muhalefet partisi CHP yüzde 33,2’lik oranla ilk sırada yer alıyor. İktidar partisi AKP ise yüzde 27,6 ile ikinci sırada bulunuyor. Ankete göre üçüncü sırada yüzde 7,4 ile DEM Parti yer alırken, onu yüzde 6,1 ile MHP ve yüzde 5,5 ile İYİ Parti takip ediyor.

DİPLOMALI İŞSİZLERDE CHP FARKI AÇIYOR

Araştırmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise "Diplomalı İşsizler" kategorisi oldu. Eğitimli ancak istihdam dışı kalan seçmenler arasında CHP’ye olan destek yüzde 35,6’ya kadar yükselirken, AKP’nin bu gruptaki oyu yüzde 25,4 seviyesinde kaldı.

DİĞER PARTİLER VE "KARARSIZ" DENGESİ

Anket sonuçlarında dikkat çeken diğer bir nokta ise yeni kurulan ve yükselişte olan partilerin durumu. Zafer Partisi genel işsizlerde yüzde 4,9, diplomalı işsizlerde ise yüzde 5,2 oy alarak beşinci sırada konumlanıyor. Yeniden Refah Partisi yüzde 3,3 ile baraj sınırının altında seyrederken; Büyük Birlik Partisi (BBP), Yerli ve Milli Parti (YMP), Saadet Partisi (SP) ve Anahtar Parti (A Parti) gibi partiler yüzde 1 ile yüzde 3 bandında yer alıyor. Diğer kategorisinde yer alan küçük partilerin toplam oyu ise diplomalı işsizlerde yüzde 6,1 gibi yüksek bir seviyeye ulaşıyor.