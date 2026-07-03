Dikkat çeken 'süreç' kulisi: Çerçeve yasa Öcalan'a sunuldu, mutabakat sağlandı

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreçte kritik aşamaya gelindi.

Kulislere yansıyan iddialara göre; 'süreç' için hazırlanan çerçeve yasa, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a sunuldu. Öcalan'ın metni değerlendirdiği ve karşılıklı mutabakat sağlandığı öne sürüldü.

Nefes yazarı Nuray Babacan, süreçte yaşanan yeni bir gelişmeyi aktardı.

"EN AZ 15 GÜNE İHTİYAÇ OLACAĞI HESAPLANIYOR"

Öcalan'ın çerçeve yasayı incelediğinin öne sürüldüğünü aktaran Babacan'ın yazısı şöyle:

"Açılım sürecinin ivme kazanmasında, iki hafta önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan, ilgili kurumlar başta olmak üzere siyasilerin katıldığı uzun ve tartışmalı toplantının etkisi oldu. MİT destek verdi, farklı düşünen siyasiler ikna edildi.

TBMM’nin tatile girmesinden önce, Terörsüz Türkiye projesinin ilk yasasının çıkarılma noktasına gelmesi önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Çünkü, ilk adımın ekime kalacağı inancı yaygınlaşmaya başlamıştı.

Hem iktidar partisi mensupları hem DEM temsilcileri, iddialı değerlendirmeler yapmaya başladılar. Devletin ilgili kurumlarının hazırladığı metnin, siyasi değerlendirmesi yapılıyor. Ancak bundan önce İmralı’nın desteğini almak için Abdullah Öcalan’a sunulduğu ve karşılıklı mutabakat sağlandığı öne sürülüyor.

Yasa metninin, ‘suça karışmayan örgüt üyeleriyle’ başlayıp, ‘davası sürenlerle’ devam eden dar bir kapsamda olması büyük olasılık. Sonraki aşamaların gelişmelere bağlı olarak yeni yasama dönemine bırakılmasında tarafların rızası oluşmuş gibi.

Öte yandan, yasama planlamaları yapılıyor. Düzenlemenin TBMM’ye gelmesiyle yasalaşması arasında en az 15 güne ihtiyaç olacağı hesaplanıyor. Meclis’in temmuz sonu kapatılması kararının bu yasa için değiştirilmeyeceği, böyle bir adımın kamuoyunun tepkisini çekebileceği savunuluyor.

Bütün bu taşların, AKP’nin Sapanca kampından iki hafta önceki geniş kapsamlı toplantıda MGK’nın değerlendirmesi ve MİT’in olumlu raporunun sonucu döşendiği biliniyor."