Dikkat çeken yerel seçim anketi: Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, yerel seçimlere ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Sencar, Ankara’da Mansur Yavaş’ın 14 puan önde olduğunu aktardı. İzmir’de de CHP adayının rahat bir şekilde kazanacağını ve İstanbul’da İmamoğlu’nun önde olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 13:47
Dikkat çeken yerel seçim anketi: Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?
Abone Ol google-news

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü TV'de katıldığı programda Sencar, Ankara, İstanbul ve İzmir seçimlerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Ankara için 10 gün önce yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaşan Sencar, "Mansur Yavaş, AK Parti adayı Turgut Altınok'un tam 14 puan önde. Eğer Mansur Yavaş'tan başka parti adayları ve AK Parti adayı 10 puan çekemezse Ankara'nın Mansur Yavaş'ta kalacağı konusunda çok eminim" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU ÖNDE

Sencar, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun rakibi AKP’nin adayı Murat Kurum'un önünde olduğunu ifade etti. Sencar, "İmamoğlu kesin kazanır demem için en az 5 puanlık bir farka ihtiyacı var" diye konuştu.

İZMİR'DE DURUM NE?

İzmir'de CHP için bir problem görmediğini belirten Sencar, "Yaptığımız anketlere göre İzmir'de de CHP'nin adayı Cemil Tugay rahat bir şekilde kazanıyor. CHP'nin İzmir'de ithal bir adaya oy vereceğini düşünmüyorum" diye konuştu.


MetroPOLL Araştırma haberleri Özer Sencar haberleri yerel seçim haberleri ANKET haberleri CHP haberleri AKP haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri Murat Kurum haberleri Cemil Tugay haberleri Mansur Yavaş haberleri Turgut Altınok haberleri

İlgili Haberler

Yerel seçim anketinde ‘Başak Demirtaş’ ayrıntısı: İmamoğlu kıl payı önde

Yerel seçim anketinde ‘Başak Demirtaş’ ayrıntısı: İmamoğlu kıl payı önde
İstanbul için yerel seçim anketinde çarpıcı sonuçlar

İstanbul için yerel seçim anketinde çarpıcı sonuçlar
Avrasya Araştırma'nın yerel seçim anketi: İstanbul ve Ankara'da son durum ne?

Avrasya Araştırma'nın yerel seçim anketi: İstanbul ve Ankara'da son durum ne?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi… Çanakkale’de 4.9 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi… Çanakkale’de 4.9 büyüklüğünde deprem!
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Son Dakika... Erdoğan'dan kabine sonrası 'enflasyon' mesajı: 'İstediğimiz yere gelemedik'

Son Dakika... Erdoğan'dan kabine sonrası 'enflasyon' mesajı: 'İstediğimiz yere gelemedik'
Beşiktaş TFF’yi acil seçime davet etti: ‘Maçlarımızda görmek istemiyoruz’

Beşiktaş TFF’yi acil seçime davet etti: ‘Maçlarımızda görmek istemiyoruz’
Dubai'yi geride bıraktık! İki şehirde konut fiyatları uçtu

Dubai'yi geride bıraktık! İki şehirde konut fiyatları uçtu
Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Buğra Gökce'den Mehmet Şimşek'e 'konut kredisi' yanıtı: 'Halk mülksüzleşti'

Buğra Gökce'den Mehmet Şimşek'e 'konut kredisi' yanıtı: 'Halk mülksüzleşti'
Dövizde tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Mart 2024 döviz fiyatları

Dövizde tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Mart 2024 döviz fiyatları