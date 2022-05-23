Dikkatsizlik davayı kaybettirdi! Çocuk oyuncu Kübra Süzgün'e tazminat şoku
Kadın dizisinde Özge Özpirinçci'nin kızı Nisan rolündeki Kübra Süzgün, reklam anlaşması yaptığı şirketle davalık oldu. Anlaşma süresinin sonra ermesine rağmen görüntülerin kullanıldığı iddiasıyla açılan dava baba Süzgün'ün dikkatsizliği sonucunda reddedildi.
Kadın dizisinde Özge Özpirinçi’nin kızı Nisan karakterine hayat veren ve 45.Pantene Altın Kelebek En İyi Çocuk Oyuncu ödülü sahibi olan Kübra Süzgün, rol aldığı reklam filmi nedeniyle davalık oldu.
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Süzgün'ün ailesi, bir süre önce anlaşmaları sona ermesine rağmen firmanın kızlarının görüntülerini izinsiz kullanmaya davam ettiğini iddiasıyla 30 bin liralık tazminat davası açtı. Sabah'ın haberine göre; Dava dilekçesinde, "Şirket görüntüleri 6 aylığına kullanacaktı. Ancak izinsiz olarak kullanmaya devam ediyor" denilerek 30 bin lira tazminat talep edildi.
SÜRESİZ İZİN VERİLMİŞ
Mahkeme tarafından incelenen sözleşmede, Kübra'nın yasal temsilcisi olan babası Serkan Süzgün'ün ajans ile yapmış olduğu sözleşmede, görüntülerin süresiz kullanımına izin verdiğini tespit edildi. Mahkeme tazminat davasını reddetti.
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