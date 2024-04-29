‘Dikkatsizlik’ demişlerdi: Limak ‘milliyet farkını’ yıllardır alıyormuş!

Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:02

Güncelleme: 29.04.2024 - 15:02

Antalya Limak Lara Hotel’in, İngiltere'deki bir site üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinin Türk olduğu fark edince 120 Euro "milliyet farkı ücreti" aldığı ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada inceleme başlatıldığı belirtilerek şunlar kaydedilmişti:

"Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyada da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunma istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır.”

Uygulamanın gündeme gelmesinden sonra otel de bir açıklama yaptı.

Limak Lara Hotel, yaptığı yazılı açıklamada, "Yanlış anlaşılmalara sebep olan ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz. Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi derinden üzmüştür" denmişti.

“MİLLİYET FARKI UYGULAMASI YAPILMAKTADIR”

Söz konusu uygulama sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımla tekrar gündeme geldi.

Aralık 2016’da otelde kalan bir müşteri, kendisinden ‘fark’ alındığını belirterek, şu şikayeti yaptı:

“Yurt dışında internet üzerinden rezervasyon yaptım. Ülkemde TC vatandaşı olduğum için ekstra 25 euro ödemek, daha doğrusu kazıklanmak üzücü bir şey."

Söz konusu şikayete ise bir otel yetkilisi şu cevabı verdi:

"Sayın Selahattin Y, otelimize göstermiş olduğunuz ilgi nedeniyle teşekkür ederiz. Limak otellerinde milliyet farkı uygulaması yapılmaktadır. Her ülkenin tatil dönemlerindeki farklılık nedeniyle fiyat farkı oluşmaktadır. Otele giriş yapan misafirlerimiz rezervasyon yaptırdıkları ülkeye ait pasaport veya uçak biletini resepsiyona beyan etmesi gerekmektedir. Bu uygulama herhangi bir haksızlığa neden olmamak için yapılmaktadır.”