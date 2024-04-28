Türk müşteriden 'milliyet farkı' adı altında fazladan ücret alındı! Bakanlık inceleme başlattı: Otelden açıklama geldi

Yayınlanma: 28.04.2024 - 13:29

Güncelleme: 28.04.2024 - 15:16

Antalya'da yer alan Limak Lara Otel adlı mekanda yaşanan skandal olay tepki çekti.

Türkiye’den rezervasyon yapılınca otellerin daha fazla fiyat biçtiğini fark eden bir Türk müşteri, yabancı bir internet sitesinden rezervasyon yapmaya karar verdi.

Otele daha ucuz fiyata rezervasyon yapan Türk müşteri, otele geldiğinde karşılaştığı hareket sonrasında şok oldu.

120 EURO TALEP EDİLDİ

Limak Lara Otel yetkilileri, rezervasyon yapan kişi Türk olduğunu anlayınca ekstra 120 Euro (4 bin 178 lira) fazla ücret aldılar.

Yetkililerin bu ücreti faturaya 'milliyet farkı' olarak yansıtması büyük tepki çekti.

OTELDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bahse konu olan Limak Lara Otel, yaşanan skandal olaya dair özür metni paylaşırken, "Ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farkı’ olarak yansıması olayın kapsamını değiştirmiştir" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Otelden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün medyada yer alan Limak Lara Otel ile ilgili bir haber nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Hepimizi derinden üzen, teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz. Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi derinden üzmüştür. Hizmet verdiğimiz alanda eşitlik kavramına aykırı herhangi bir ayrımcı tutum ve davranış söz konusu olamaz. Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye’den iki kişi adına yapılmıştır. Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farkları oluşabilmektedir. Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farkı’ olarak yansıması olayın kapsamını değiştirmiştir. "

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ise konuya ilişkin açıklama geldi.

Bakanlık denetim ve incelemenin ardından cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunma istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevduat gereği gereki cezai işlem uygulanacaktır" ifadeleri yer alındı.