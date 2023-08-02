Dikmece halkının toprağına göz koyanların sicili kabarık, projeleri sorunlarla dolu: Bu şirket çok tanıdık!

Yayınlanma: 02.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2023 - 04:00

Depremden sonra acele kamulaştırılma kapsamına alınan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) konut yapılması planlanan Hatay’ın Dikmece Köyü’ndeki çalışmalar iş makineleri eşliğinde devam ediyor. Tapulu tarım arazileri ve zeytinliklerinin kamulaştırılmasına karşı arazilerini savunan köylüler dün de direnirken bölgeye çevik kuvvet ve jandarma eşliğinde TOMA getirildi.

SERT MÜDAHALE

Yurttaşların topraklarının ellerinden alınmasına karşı yürüttüğü mücadeleye ise biber gazı ve copla müdahale edildi. Yurttaşların tarım arazilerine yapılması planan konut projesinin ihalesini alan şirket ise “tanıdık” çıktı. 1980’de kurulan Sarıdağlar şirketi, AKP’nin iktidarı boyunca aldığı ihalelerle dikkat çekiyor. Söz konusu şirket 2011 yılından bu yana 16 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 8 milyar 909 milyon 192 bin TL. Şirket, AKP iktidarının simge yapılarından İstanbul’daki Küçükçamlıca Radyo ve TV Kulesi başta olmak üzere birçok stadyum ve konut gibi yapı inşa etti.

SABIKALI ÇIKTI

Söz konusu şirket, Trabzon’da Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi’nde 40 bin kişi kapasiteli stadyumun da bulunduğu Şenol Güneş Spor Kompleksi’ni inşa etmişti. 3 Kasım 2021 tarihinde “Geocarto International” adlı dünya çapındaki en üst düzey bilimsel dergide yayımlanan bir makalede stadyumda çatlamalar, kırıklar ve ayrılmalar olduğuna yönelik tespitlere yer verilmişti. Avrupa Uzay Ajansı’na ait uydudan alınan verilerden stadyumun bulunduğu bölgede yoğun çökme ve yükselme olduğu, bazı alanların yılda 9.7 milimetre çöktüğü, bazı alanların ise yılda 3.9 milimetreye kadar yükseldiği tespit edilmişti. Uzmanlar ise söz konusu duruma ilişkin “Kimse bizi ciddiye almadı” ifadelerini kullanmıştı.

YAPTIĞI PİSTLER ÇÖKMÜŞTÜ

Sarıdağlar İnşaat daha önce Erzurum’da inşa ettiği kayak pistlerinin iki defa çökmesi iddiasıyla da gündeme gelmişti. Şirket sahibi Ahmet Sarıdağ, Türkiye’de helalturizm sertifikası alan ilk otel olan, “Muhafazakâr İslami Otel” sloganını kullanan Antalya’daki Adenya Otel’in de sahibi. Sarıdağ’ın eski Kalkınma Bakanı AKP’li Cevdet Yılmaz’ın çocukluk arkadaşı olduğu, birçok bakan ve milletvekilinin tatillerini Sarıdağ’ın İslami usullere göre hizmet veren otelinde geçirdiği de iddialar arasında.

‘KARAR ÖNCESİ HALKI BİLGİLENDİRMEDİLER’

Hatay’ın Dikmece köyünde yurttaşların mücadelesine destek veren CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, karar öncesi bilgilendirme yapılmadığını belirterek “Devlet, kamulaştırma yaparken halkı bilgilendirmeli, ayrıca bölge halkıyla, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla konuşulması gerekiyordu ancak böyle olmadı. Hatay Barosu’ndan yetkili bir avukat görevlendirildi. Zeytinlik alanları ve konutları acilen kamulaştırılan yurttaşlara; bu konuda hukuki destek sağlayacak, süreci yargıya taşıyacaklar” ifadelerini kullandı.