Dikmen Halk Temsilcileri Meclisi kuruldu

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin (THTM) bir parçası olarak kurulan Dikmen Halk Temsilcileri Meclisi, bugün düzenlenen toplantıyla resmen çalışmalarına başladı. Açılışa THTM Sözcüsü Prof. Dr. Oğuz Oyan, Türkiye Meclisi temsilcisi Oğuz Gemalmaz, THTM Dikmen delegeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

CUMHURİYETİN KAZANIMLARINA YÖNELİK SALDIRILAR GÜNDEMDE

Toplantının açılışında, laiklik, eşit yurttaşlık, bilimsel eğitim ve sosyal devlet gibi cumhuriyetin temel değerlerinin son yıllarda sistematik biçimde hedef alındığı vurgulandı. Dikmen Halk Temsilcileri Meclisi’nin yalnızca bu kazanımları “savunmak” için değil, aynı zamanda ileriye taşımak ve halkçı bir toplumsal düzen inşa etmek amacıyla kurulduğu belirtildi.

THTM Dikmen Yürütme Kurulu Üyesi Hülya Yücel, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Emeği değersizleştiren, halkı yoksulluğa mahkûm eden ve memleketi sermayenin çıkarlarına teslim eden bu düzen, milyonların yaşamını hiçe sayan bir sömürü düzenini ayakta tutmaya çalışıyor.”

GERİCİLEŞEN EĞİTİM UYGULAMALARINA KARŞI OKUL KOMİSYONU

Toplantıda, bölgede özellikle son dönemde çocukları ve gençleri hedef alan gerici eğitim uygulamalarının ciddi kaygı yarattığı ifade edildi. Nevzat Ayaz Kız Lisesi bünyesinde kız ortaokulu açılması kararının karma eğitim ilkesini zedelediği ve laik-bilimsel eğitimi hedef aldığı belirtildi.

Bu nedenle Dikmen Halk Temsilcileri Meclisi bünyesinde bir Okul Komisyonu kurulduğu açıklandı. Komisyon, okulları izlemek, veliler ve öğrencilerle ilişki kurmak ve laik-bilimsel eğitim hakkını savunmak üzere çalışmalara başladı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE ÜCRETSİZ SATRANÇ ATÖLYESİ

THTM Dikmen çatısı altında bir süredir Bağımlılığa Karşı Mücadele Komitesi aktif şekilde çalışıyor. Komite hem mahallede bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyor hem de çocuklara güvenli ve nitelikli sosyal alanlar yaratmayı hedefliyor.

Bu çalışmaların bir parçası olarak hayata geçirilen ücretsiz Satranç Atölyesi, kısa sürede mahalleli tarafından sahiplenildi ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir adım olarak öne çıktı.

'EMEĞİN VE HALKIN CUMHURİYETİNİ KURALIM'

Açılışın ardından söz alan Türkiye Meclisi temsilcisi Oğuz Gemalmaz, örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaptı:

“Bu düzen kendiliğinden değişmez, ancak örgütlü halk değiştirir. Dikmen Halk Temsilcileri Meclisi’ni önemli kılan da budur. Biz burada kaderimize razı olmak için değil, kaderi değiştirmek için bir araya geldik.”

Gemalmaz, Meclisin iki ayda bir tüm Dikmenlilerin katılımıyla toplanacağını, komisyonların hazırlayacağı rapor ve öneriler doğrultusunda mahalle çalışmalarının büyütüleceğini söyledi.

'CUMHURİYETÇİLERİN BİRLİĞİNİ KURACAĞIZ'

THTM Sözcüsü Prof. Dr. Oğuz Oyan, yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekti:

“Dinci-gerici iktidarın yarattığı tahribat son dönemde şiddetlendi. Cumhuriyet’in temel niteliklerinin fiilen tahrip edilmesinin ötesine geçilerek resmen ortadan kaldırılması gündemde. THTM’nin yürüyüşleri ve etkinlikleri bu umudu büyütüyor. Emeğin cumhuriyetini kuracağız.”

Etkinlik, Dikmenli sanatçı Çetin Gül’ün bağlaması ve seslendirdiği eserlerle sona erdi.