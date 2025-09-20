Dil Derneği'nden Dil Bayramı etkinliğine çağrı

Dil Derneği, 93. Dil Bayramı nedeniyle 25 Eylül saat 14.30’da Anıtkabir’de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ziyaretinde bulunacak.

26 Eylül'de de 93'üncü Dil Bayramı, Çankaya Belediyesi Doğa Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenecek törenle kutlanacak.

Yazar Yaşar Kemal’e adanan “Dil, Yazın, Sanat, Basın: YER DEMİR GÖK BAKIR” başlıklı, Çankaya Belediyesi ile Dil Derneği’nin ortak etkinliği gün boyu sürecek.

Zeynep Karababa, Eren Ergene, Ceren Tercanlı, Ali Ekber Ergün’ün Yaşar Kemal için kısa bir gösterisinin ardından Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in açış konuşmalarıyla başlayacak etkinlikte, “Yaşar Kemal, Dil ve Sanat” başlıklı ilk oturumu Gazeteci, Yazar Zeynep Oral yönetecek. Etkinlikte yazarlar Eren Aysan, Feyza Hepçilingirler ve Metin Turan konuşacak.

Dil Derneği İletişim Yarkurulu Başkanı Prof. Dr. Korkmaz Alemdar’ın yöneteceği ikinci oturumun konusu “Basın Dili” olacak. Bu oturumda da gazeteciler Ozan Gündoğdu, Hilal Köylü ve Barış Terkoğlu konuşacak.

Etkinlikte her Dil Bayramında olduğu gibi önce Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü verilecek. Bu Dil Bayramında Onur Ödülleri Ayşe Baban Gökçeli, Dr. Arzu Çerkezoğlu, Dr. Dilek İmamoğlu, Kadem Özbay ve Çiğdem Ülker’e sunulacak. Tören bir dinleti ile sona erecek.

Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Dilci-Yazar Sevgi Özel, "93. Dil Bayramında görmekten büyük kıvanç duyacağız. Bütün yurtseverler çağrılıdır!"

Dil Derneği programı şöyle: