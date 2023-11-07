Dilan Polat-Engin Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı: Bana 'Bir iki gün konuşulur sonra Türkiye'de her şey unutulur' dedi

Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:30

Güncelleme: 07.11.2023 - 16:34

Kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile birlikte 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Polat ailesinin 3 şirketinin muhasebe işini yapan Songül K.’nin ifadesinin şoke eden ayrıntıları da ortaya çıktı.

"POLİS SENİN İFADENE BAŞVURABİLİR"

Mali Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan isimlerden birisi de Songül K.’ydı.

Songül K., Polat ailesinin üç şirketinin muhasebe işlerini tutan kişiydi. Polise verdiği ifadesinde, bu şirketlerin muhasebe işini kendisine Avukat Ahmet Gün’ün yönlendirdiğini belirten Songül K. “Ben bunların Engin Polat ve Dilan Polat çiftine ait olduğunu bilmiyordum. Engin Polat'ı tesadüfen bir ay önce Ahmet Gün'ün bürosunda gördüm. Fakat benim Engin Polat ile yüz yüze gelmemi engelleyip başka bir odaya aldı. Bana hitaben ‘Seni polisler ifade almak için çağırabilir. Biz seni ne söylemen konusunda hazırlayacağız' dedi. Ben de kendisine beni neden polis arayacak dediğimde bana 'Sen şimdi git biz seni bilgilendireceğiz' dedi. Beni dışarı çıkarmak istedi o esnada Engin Polat isimli şahıs odadan çıktı. Dış kapıya yürüdü ve arkasından iki tane kadın çıktı. Daha sonra apar topar beni de gönderdi" iddialarında bulundu.

"EN FAZLA YAZILI İFADENİ İSTERLER"

O günden iki gün sonra Ahmet Gün’ün kendisini tekrar arayarak ofise çağırdığını anlatan Songül K. şöyle devam etti:

“Ofisinde kendisi, Harun isimli ve Zümrüt isimli çalışanları vardı. Bana hitaben 'Songülcüğüm, bu arkadaşlar seni olası bir ifadeye karşı hazırlasınlar' dedi. Bir şey olmaz; çıkmaz ama biz yine en kötüsünü düşünelim ne söyleyeceğini bilelim. Sen biraz korkak bir tipsin bizim çocuklar gibi canavar ol. Haklarını hukukunu bil' dedi. Ben de, 'Ahmet bey siz neden bahsediyorsunuz beni hiçbir şeye hazırlamalarına gerek yok.

Beni polis neden ifadeye çağırsın korkacağım bir şey yok olanı söyleyelim. Siz bana 'Ben avukat oldum artık mali müşavirlik yapamıyorum, bünyemdeki muhasebe işlemlerinden üç firmayı sana vereyim bana gelen firmaları sana yönlendireyim beni eskiden beri tanıyorsun nasıl adamlarla oturup kalktığımı nasıl davaları kazandığımı biliyorsun. Ben asla sana yanlış yapmam' dedi. O gün beni telaşlı gördüğünden 'Seni çağırmazlar en fazla yazılı ifadeni isterler. Onu da biz yazar göndeririz' dedi.”

"POLAT ÇİFTİ ÖZÜR VİDEOSU ÇEKECEK"

Bu görüşmeden üç gün sonra Ahmet Gün’ün kendisini arayarak buluştuklarını anlatan Songül K. “Kendilerine, çok stresli ve tedirgin olduğumu, haberlerde Engin Polat ve Dilan Polat’ların şirket isimlerinin yayınlandığını ve bu şirketlerden Fekpen, Byzgun ve Tekbaşer isimli firmaların müşavirliğini yaptığımı beni nasıl büyük bir ateşe attınız, dedim.

Ahmet Gün bana hitaben 'Ben sizleri birer ünlü mali müşavir olarak yetiştiriyorum. Korkma sen sonucuna bak ve dediklerimi yap' dedi. Ben de ne yapmamı istiyorsun dedim. Dediğimin dışına çıkarsan yanarsın dediler. Ayrıca bana 'Merak etme hiç bunlara gerek kalmayacak zaten Engin Polat ve Dilan Polat özür videosu çekecekler bir iki gün daha konuşulur sonra Türkiye’de her şey unutulur' dedi. Ama biz yine hazırlıklı olalım her ihtimale karşı. Tedbirli olalım birbirimizi ele vermeden güçlü durup konuşulanların dışına çıkmayalım' dedi.”

"BANA ŞU İFADEYİ VER DEDİ"

İfadesinde konuşmanın ayrıntılarına değinen Songül K., Ahmet Gün’ün kendisinin polise nasıl ifade vermesi gerektiğini anlatarak şöyle konuştu:

“İfadeni şöyle anlat dedi. Esenyurt’ta oturan Murat Akın isminde gayrimenkul işi ile uğraşan zengin görünümlü bir emlakçının tavsiyesi üzerine seni bulduğunu, yabancı yatırımcılarının olduğunu, Türkiye de şirket kurmak istediklerini, eğer hazırda kurulmuş temiz borcu olmayan firma varsa da satın alabileceklerini hem devir alınırsa kuruluşa göre bankacılık işlemlerinin devir alınan şirkette daha hızı yürütebileceklerini söyledi.

Bana sanki muhasebeci arıyormuşsun gibi iki tane isim salla temiz şirket var mı diye sorduğunu söyle çünkü bu yasal bir işlem muhasebeciler bunu yapar. Onlar yok derse o zaman beni arayarak temiz bir şirket var mı diye sorduğunu, sonra o da bana elinde borcu harcı olmayan firma olduğunu vereyim hem de benim kapanış işlemleri masrafından kurtardığını söylememi bunun üzerine Murat Bey ile onun ofise gittiğimizi hisse devri işleminin orda gerçekleştiğini Murat beyin yabancı yatırımcı Samira Hanımı' orda gördüğünü Murat Bey'in vekaletinin dosyada olduğunu gördüğümü ifademde söylememi istedi."

“BU İŞTE BİR ŞEY ÇIKMAZ”

Ahmet Gün’ün polis tarafından gözaltına alındığında nasıl ifade vermesi gerektiğini iddia eden Songül K., “Firmanın da zaten boş beyanname verdiğini, şüphelenmem gereken bir durum olmadığını stok affı talebinde bulanacağımı söylememi Murat beyin de bulunduğunu ifade etti. Ben de Murat bey ile nerede ve nasıl görüştüğümü evrak alış verişini nasıl yaptığını sorarlarsa ne deyim dediğimde bana 'Bir telefon kullanmaz, haciz işlemi olduğu için hat almamış genelde sabit telefon numaradan arar ve kendi gelirdi dersin' dedi. Ben de kendisine bu kurduğun senaryonun saçma olduğunu ve bizim neyle suçlandığımızı, 'Niye her şeyi olduğu gibi söylemiyoruz' dediğimde; bana 'Zaten bu işten bir şey çıkmaz kara para aklama diye bir şey yok. Olsa şimdiye kadar onları içeri alırlardı. Zaten işyerlerinde arama yapıldı bir şey çıkmadı' dedi" iddialarını kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ahmet Gün’ün alınan 30 sayfalık ifadesinde Songül K.’nin bu iddiası kendisine soruldu. Ahmet Gün, bu iddiaların gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu iddia ederek suçlamayı kabul etmedi.

Polat ailesinin avukatı ve mali müşavirliğini yapan soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan Ahmet Gün tutuklanmıştı. Operasyonda Songül K. serbest kaldı.